«Несмотря на потери на двух важнейших рынках – российском и украинском, количество иностранных туристов, прибывших в Анталью в январе-октябре, выросло на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 12,74 млн. В октябре Анталья побила рекорд доковидных времен, приняв 1,72 млн гостей, это больше на 7% чем годом ранее», — пишет издание.

Как отмечает газета, больше всего туристов с начала года приехали в Анталью из России (2,82 млн). При этом турпоток из РФ упал на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Втрое место заняла Германия (2,67 млн, плюс 129%), замыкает тройку лидеров Великобритания (1,88 млн).

В первую десятку также вошли Польша (744 тыс.), Нидерланды (434 тыс.), Казахстан (347 тыс.), Румыния (288 тыс.), Израиль (258 тыс.), Чехия (219 тыс.), Дания (207 тыс.). Далее следуют Литва (203 тыс.), Бельгия (182 тыс.), Швеция (181 тыс.), Молдова (162 тыс.), Швейцария 156 (тыс.), Словакия (154 тыс.), Франция (144 тыс.), Украина (129 тыс.), Иран (126 тыс.), Австрия (124 тыс.), Беларусь (118 тыс.), Норвегия (106 тыс.), Венгрия 100 (тыс.).