"Сроки стоят исходя из задач, которые поставил президент — реализовать (планы по реконструкции — ИФ) в значительной части до 80-летия победы в Великой Отечественной войне (2025 год — ИФ)", — сказал Бочаров, отвечая на вопрос о сроках окончания ремонтных работ на объектах музея-заповедника и Мамаева кургана.

Он также отметил, что в настоящее время идет определение объема финансирования и формируется список первоочередных задач по реконструкции.

В 2021 году президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос волгоградской журналистки на ежегодной пресс-конференции, пообещал проверить финансирование реставрации объектов комплекса "Мамаев курган" в преддверии 80-летия Победы.

В 2020 году в интервью "Интерфаксу" директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев сообщал, что комплексная реставрация мемориала не прекращается, в планах до 2025 года провести капитальный ремонт всех объектов "Мамаев кургана".

Министерство культуры РФ сообщало также, что в 2022-2023 годах ведомство приступит к реставрации девяти объектов культурного наследия на Мамаевом кургане, в числе которых скульптуры "Скорбящая мать", "Стоять насмерть!", горельеф "Память поколений" и скульптурная группа из шести объектов. Всего же будет подготовлена проектная документация на реконструкцию еще 26 объектов культурного наследия.

Кроме того, в июне 2020 года глава министерства культуры РФ Ольга Любимова поддержала проект расширения мемориального комплекса "Мамаев курган" до Волги.

Реставрация объектов Мамаева кургана началась в 2017 году со скульптуры "Родина-мать зовет!". В ходе первого и второго этапов подрядчик заменил канатную арматуру внутри монумента. В рамках третьего этапа проведены работы по шлифовке и нанесению нового поверхностного слоя монумента. Общая стоимость реставрационных работ составила порядка 650 млн рублей.