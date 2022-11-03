"Мы уже неоднократно разъясняли, что за очень редкими исключениями спасать никого не нужно. Многие водоплавающие задерживаются с отлетом, пока позволяют климатические условия и кормовая база, некоторые птицы, в частности, лебеди, могут остаться в регионе на всю зиму, обитая на незамерзающих участках Москвы-реки, Клязьмы, Пахры и других водоемов", — цитирует министра экологии и природопользования Подмосковья Тихона Фирсова пресс-служба.

Он отмечает, что некоторые птицы не улетают лишь потому, что жители подкармливают их, "чего делать категорически не рекомендуется".

"Птицы питаются водными растениями, мелкими рачками и другими водными биоресурсами. Иссякающая к зиме кормовая база, как раз, является стимулом для отлета на зимовку. Поэтому еще раз убедительно просим жителей не подкармливать птиц и не пытаться их извлечь из водоемов и передавать зоозащитникам. Так можно сделать только хуже для пернатых", — добавил министр.

Он подчеркнул, что изъятие любых видов фауны из дикой природы возможно только с разрешения министерства.