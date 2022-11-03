"Для дальнейшего сотрудничества мы предлагаем открыть в Челябинске Корейский культурный центр", — сказал он на встрече в Челябинске с официальной делегацией правительства области.

По его словам, на базе культурного центра можно открыть "туристическую контору", которая будет заниматься не только продвижением КНДР как туристического направления, но и оформлением виз и билетов.

Кроме того, как отметил Ан, на базе центра можно открыть ресторан национальной корейской кухни с поварами и официантами из КНДР, медицинскую клинику, предлагающую традиционные корейские методы оздоровления.

По словам дипломата, также КНДР заинтересована в развитии сотрудничества в сфере информационных технологий и создании в Челябинске производства кимчи (блюдо корейской кухни).

В свою очередь, как отметил участвовавший во встрече заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов, создание Корейского культурного центра позволит укрепить сложившиеся между регионом и КНДР культурные связи.

"Это очень интересная идея, я думаю, это развивало бы наши совместные культурные связи. Мы договорились, что руководство Челябинска может обсудить эту тему с представителями посольства КНДР и найти возможности открытия такого центра в Челябинске", — отметил Евдокимов.