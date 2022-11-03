"Решение о передаче объекта культурного наследия регионального значения бастиона "Литва" принято правительство Калининградской области. Некоторое время музей направлял соответствующее обращение на имя губернатора Антона Алиханова. Мы видим большой потенциал развития старинного крепостного сооружения, как достойного музейного объекта, включенного в туристические маршруты региона", — сказал Буданов.

Прежде всего, бастион предполагается использовать как объект водного туризма, который начинает активно разворачиваться по берегам реки Преголь. Музей выстраивает маршрут, который свяжет несколько площадок в Калининграде и объект культурного наследия "Старый маяк в поселке Заливино", который расположен на берегу Куршского залива.

Также в крепостном сооружении будет размещено фондохранилище.

Казематы со сводами из красного кирпича обладают уникальным свойством сохранять в различные времена года одну и ту же невысокую температуру воздуха, что и необходимо для длительного хранения различных музейных экспонатов, пояснил замдиректора музея.

"Музей имеет хороший опыт работы в старинных крепостных сооружениях бывшего оборонительного кольца Кёнигсберга. Королевские ворота, Фридрихсбургская крепость уже давно стали местами притяжениям туристов и достопримечательностью Калининграда. Бастион "Литва" также обретёт свою новую жизнь в недалеком будущем", — заключил Буданов.

Бастион "Литва" был возведен в 1843-1860 годах как казематированная береговая батарея на реке Преголь. В 1920-х годах в редюите бастиона работал цех по производству спортивных лодок, с середины 1930-х годов в нём разместилось производство по снаряжению взрывчатым веществом морских торпед. В советское время там располагался небольшой деревообрабатывающий завод.

В 2007 году бастион на Литовском валу, 105А получил статус объекта культурного наследия регионального значения.