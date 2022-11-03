Прежде всего, бастион предполагается использовать как объект водного туризма, который начинает активно разворачиваться по берегам реки Преголь. Музей выстраивает маршрут, который свяжет несколько площадок в Калининграде и объект культурного наследия "Старый маяк в поселке Заливино", который расположен на берегу Куршского залива.
Также в крепостном сооружении будет размещено фондохранилище.
Казематы со сводами из красного кирпича обладают уникальным свойством сохранять в различные времена года одну и ту же невысокую температуру воздуха, что и необходимо для длительного хранения различных музейных экспонатов, пояснил замдиректора музея.
"Музей имеет хороший опыт работы в старинных крепостных сооружениях бывшего оборонительного кольца Кёнигсберга. Королевские ворота, Фридрихсбургская крепость уже давно стали местами притяжениям туристов и достопримечательностью Калининграда. Бастион "Литва" также обретёт свою новую жизнь в недалеком будущем", — заключил Буданов.
Бастион "Литва" был возведен в 1843-1860 годах как казематированная береговая батарея на реке Преголь. В 1920-х годах в редюите бастиона работал цех по производству спортивных лодок, с середины 1930-х годов в нём разместилось производство по снаряжению взрывчатым веществом морских торпед. В советское время там располагался небольшой деревообрабатывающий завод.
В 2007 году бастион на Литовском валу, 105А получил статус объекта культурного наследия регионального значения.