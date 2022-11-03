"Большая просьба ко всем севастопольцам: если вы увидели дельфинов, пишите комментарии здесь под моим постом. Будем оперативно проверять указанные направления", — написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор сообщил, что операция по спасению дельфинов началась в 7 часов утра в четверг.

"Пока наши специалисты увидели только одного дельфина. Непонятно, дикий афалин это или "наш". Но приблизиться к нему не удалось. Поиски продолжаются", — написал Развожаев.

Он добавил, что в поисках участвуют специалисты Севприроднадзора, Центра обеспечения гражданской защиты Севастополя, сотрудники дельфинария из Коктебеля, а вся операция проходит под контролем территориального отделения Росприроднадзора.

Ранее сообщалось, что власти Севастополя организовали операцию по спасению дельфинов. Губернатор Михаил Развожаев написал, что четыре дельфина больше 10 лет прожили в неволе и могут погибнуть в открытом море. К спасательной операции привлекли дрессировщицу из дельфинария Коктебеля, которая ранее работала с этими животными.

Вечером в среду очевидцы опубликовали в соцсетях видео, на котором видно, как несколько человек привезли на машине дельфинов к берегу и перетащили к воде. По информации местных СМИ, животные принадлежат дельфинарию, владелец которого объяснил данный шаг невозможностью их дальнейшего содержания.