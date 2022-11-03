Застройщиком выступает ФКУ "Упрдор "Кола", генеральным проектировщиком — ООО "Проектно-изыскательский институт "Cеверная магистраль".
Опоры стационарного электроосвещения будут устанавливать от автомобильной развязки на северо-востоке поселка Зверосовхоз до въезда на территорию аэропорта "Мурманск". Работы запланированы без перерыва движения транспорта. Автомобили будут следовать со скоростью 5-10 км/ч по одной полосе с поочередным пропуском встречного движения.
На сайте "Упрдор "Кола" сообщается, что работы планируется начать в 2023 году.
Протяженность трассы "Кола" составляет 1590 км. Она проходит от Санкт-Петербурга до границы с Норвегией. Подъездная дорога к аэропорту "Мурманск" вошла в состав трассы в 2012 году.