"Дорогу на подъезде к аэропорту сделают освещенной на всем протяжении — около 17,2 км. До этого здесь освещался отрезок немногим более 1 км", — приводятся в сообщении слова главного специалиста отдела комплексной экспертизы Саратовского филиала Главгосэкспертизы России Алексея Зизевского.

Застройщиком выступает ФКУ "Упрдор "Кола", генеральным проектировщиком — ООО "Проектно-изыскательский институт "Cеверная магистраль".

Опоры стационарного электроосвещения будут устанавливать от автомобильной развязки на северо-востоке поселка Зверосовхоз до въезда на территорию аэропорта "Мурманск". Работы запланированы без перерыва движения транспорта. Автомобили будут следовать со скоростью 5-10 км/ч по одной полосе с поочередным пропуском встречного движения.

На сайте "Упрдор "Кола" сообщается, что работы планируется начать в 2023 году.

Протяженность трассы "Кола" составляет 1590 км. Она проходит от Санкт-Петербурга до границы с Норвегией. Подъездная дорога к аэропорту "Мурманск" вошла в состав трассы в 2012 году.