"Парки Московской области остаются излюбленным местом отдыха жителей и гостей региона в любое время года. В прошедшем месяце их посетили около 4,3 млн человек, что практически повторяет число посещаемости в сентябре", — говорится в сообщении.

Пресс-служба ведомства отметила, что в топ посещаемых парков за октябрь вошли: Мытищинский Городской парк "Мира" (порядка 183 тыс. человек), городской парк МКДЦ "Молодежный центр" в Реутове (почти 148 тыс. человек), парк "Пехорка" в Балашиха (свыше 125 тыс. человек), парк "Фабричный" в Дедовске (около 118 тыс. человек) и парк "Елочки" в Домодедово (почти 113 тыс. человек).

Всего в Подмосковье 183 парка культуры и отдыха.