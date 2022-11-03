"Двое из них прибились к берегу — наши специалисты погрузят их на спецтранспорт и отправят в Коктебель. Двух других дельфинов ищем", — написала Радионова в своем телеграм-канале в четверг.

Она добавила, что поиск дрессированных дельфинов среди других облегчает их чипирование.

Радионова отметила, что причиной инцидента стал, предположительно, спор между коктебельским и севастопольским дельфинариями.

"Руководство последнего регулярно проигрывает суды и решило просто-напросто выпустить дельфинов в море, подвергнув жизни млекопитающих огромному риску", — сообщила глава Росприроднадзора.

Ранее сообщалось, что власти Севастополя организовали операцию по спасению дельфинов. Губернатор Михаил Развожаев написал, что четыре дельфина больше 10 лет прожили в неволе и могут погибнуть в открытом море. К спасательной операции привлекли дрессировщицу из дельфинария Коктебеля, которая ранее работала с этими животными.

Вечером в среду очевидцы опубликовали в соцсетях видео, на котором видно, как несколько человек привезли на машине дельфинов к берегу и перетащили к воде. По информации местных СМИ, животные принадлежат дельфинарию, владелец которого объяснил данный шаг невозможностью их дальнейшего содержания.