"Максимальные усилия по спасению животных мы должны предпринять. Поэтому на базе правительства Севастополя мы приняли ряд решений... — это выход морского транспорта сегодня утром со специалистами, с людьми, которые занимались тренировкой этих животных, с проработкой дальнейшей судьбы этих животных, оформлением необходимых документов", — сказала Гаврилова журналистам.

В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале написал, что "ситуация безусловно сложная, но шансы спасти дельфинов есть".

Четыре дельфина больше 10 лет прожили в неволе и могут погибнуть в открытом море, считает он.

К спасательной операции привлекли дрессировщицу из дельфинария Коктебеля, которая ранее работала с этими животными.

"Она вместе со специалистами Севприроднадзора, Центра обеспечения гражданской защиты Севастополя выйдет в море, чтобы попытаться найти афалин. Есть надежда, что дельфины ее узнают, отзовутся на ее звуковые сигналы и подплывут к лодке", — сказал Развожаев.

Дальше, по его словам, "дело техники". "Нужно аккуратно поймать их в сети, поднять на лодку и потом уже в специальной машине транспортировать в порт "приписки" — дельфинарий Коктебеля", — отметил губернатор.

Вечером в среду очевидцы опубликовали в соцсетях видео, на котором несколько человек привезли на машине дельфинов к берегу и перетащили их к воде. По информации местных СМИ, животные принадлежат дельфинарию, владелец которого объяснил данный шаг невозможностью их дальше содержать.