В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале написал, что "ситуация безусловно сложная, но шансы спасти дельфинов есть".
Четыре дельфина больше 10 лет прожили в неволе и могут погибнуть в открытом море, считает он.
К спасательной операции привлекли дрессировщицу из дельфинария Коктебеля, которая ранее работала с этими животными.
"Она вместе со специалистами Севприроднадзора, Центра обеспечения гражданской защиты Севастополя выйдет в море, чтобы попытаться найти афалин. Есть надежда, что дельфины ее узнают, отзовутся на ее звуковые сигналы и подплывут к лодке", — сказал Развожаев.
Дальше, по его словам, "дело техники". "Нужно аккуратно поймать их в сети, поднять на лодку и потом уже в специальной машине транспортировать в порт "приписки" — дельфинарий Коктебеля", — отметил губернатор.
Вечером в среду очевидцы опубликовали в соцсетях видео, на котором несколько человек привезли на машине дельфинов к берегу и перетащили их к воде. По информации местных СМИ, животные принадлежат дельфинарию, владелец которого объяснил данный шаг невозможностью их дальше содержать.