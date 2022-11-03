«Возобновление прямых рейсов «Аэрофлота» на Пхукет 30 октября привело к заметному увеличению турпотока в Таиланд. По данным иммиграционной службы международного аэропорта Пхукета, 1 ноября на остров прибыло свыше полутора тысяч россиян. Это самое большое количество иностранных прибытий в этот день. Как отмечают туроператоры, спрос за последние пару недель вырос в десятки раз, что связано не только с запуском прямого авиасообщения, но и приближением высокого зимнего сезона. Бронируют как ближайшие вылеты в ноябре, так и заезды на декабрь, Новый год и январские каникулы», — рассказала она.

По ее словам, несмотря на появление прямых рейсов, спрос на перелеты со стыковками рейсами ближневосточных перевозчиков также сохраняется.

«Потребитель смотрит, в первую очередь, на цену перелета, которая занимает значительную часть в стоимости тура. А регулярная перевозка на арабских авиакомпаниях зачастую остается более выгодной по стоимости. Поэтому спрос на перелеты с пересадками в целом сохраняется», — добавила эксперт.

По данным туркомпаний, стоимость билетов на рейсы «Аэрофлота» начинается 67 тыс. рублей в оба конца, туров — от 78 тыс. рублей на неделю на человека. Стоимость новогодних туров на 30% выше, чем отдыха в другие даты. Чаще всего туристы бронируют отели 4-5*, средняя продолжительность поездки составляет 9-11 ночей.

Помимо «Аэрофлота», прямые рейсы в Таиланд (Бангкок) со 2 ноября запустила авиакомпания S7. С 6 ноября авиакомпания «Икар» планирует начать полеты на Пхукет из Хабаровска. Туроператор Fun&Sun возит туристов в Таиланд рейсами казахской авиакомпании SCAT с посадкой в Алматы. Кроме того, все туроператоры продают туры с перелетами на рейсах ближневосточных перевозчиков.

Таиланд с 1 октября отменил все ограничения на въезд туристов. До пандемии эта страна была одним из самых популярных направлений отдыха россиян. В 2019 году там побывало почти 1,5 млн российских туристов.