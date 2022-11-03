«Туры на начало ноября активно продаются, многие столичные отели уже объявили остановку продаж. Некоторые туроператоры отмечают, что по школьным группам уровень спроса почти вернулся на уровень доковидного 2019 года. Хорошо продаются и туры на Новый год, много запросов на посещение новогодних представлений в Кремле, которые в этом году возобновляются после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией», — рассказала она.

Правда, по словам Тюриной, работу туроператоров усложняет то, что глубина продаж туров в Москву очень низкая, порядка двух недель. Это затрудняет подтверждение мест в отелях, транспорте, экскурсий в музеи, так как, помимо приезжих, есть и столичные школьники, которые в каникулы тоже охотно ходят по музеям и экскурсиям.

Эксперт добавила, что стоимость экскурсионного тура в Москву выросла на 10-12% по сравнению с прошлым годом. В первую очередь, подорожало питание. «Раньше обед стоил 400-450 рублей, а теперь – 600-650. Транспортные компании пока не повышали цены, но планируют это сделать. Отели, музеи не подорожали. Но из-за питания тур в среднем подорожал на тысячу рублей на человека», — рассказала она.