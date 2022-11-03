"Аэропорт работает в штатном режиме с четырех часов утра", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в среду иркутский аэропорт был временно закрыт из-за инцидента с Airbus А-320-200 авиакомпании "Уральские авиалинии". У воздушного судна, прибывшего в областной центр из Душанбе, при посадке повредило четыре пневматика основных стоек шасси.

По предварительным данным, воздушное судно, на борту которого находились 83 пассажира и шесть членов экипажа, не повреждено. Жертв и пострадавших нет.

Органы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР и Восточно-Сибиркой транспортной прокуратуры проводят проверки по факту произошедшего.