Вылет из Казани будет осуществляться по четвергам, в обратном направлении — по пятницам.

На рейсе будут задействованы лайнеры SSJ 100 вместимостью 100 кресел.

Регулярные рейсы в Ереван из Казани с ноября выполняет Armenia Airways.

В настоящее время Red Wings летает из аэропорта Казани по международным направлениям в Алма-Ату, Астану, Анталию и Стамбул, по внутренним — в Екатеринбург, Челябинск и Омск.

Red Wings базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы.