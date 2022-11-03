"Начиная с 3 января 2023 года катарская авиакомпания Qatar Airways планирует увеличить количество выполняемых регулярных пассажирских рейсов между городами Алматы и Доха с 4 до 7 рейсов в неделю. Таким образом, между двумя странами будет ежедневное авиасообщение", — говорится в сообщении.

Кроме того, авиакомпания Qatar Airways планирует в весенне-летний период 2023 года начать выполнение полетов между столицами Казахстана и Катара — Астаной и Дохой.

"Увеличение рейсов и расширение географии полетов будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного и туристического сотрудничества между Казахстаном и Катаром", — говорится в информации.