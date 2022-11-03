По ее данным, 2 ноября в режиме телемоста руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Новиков и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко открыли движение по отремонтированному и заасфальтированному участку этой автотрассы на 564-596-м километре протяженностью 32 км в Ногликском районе. Этот участок соединяет село Арги-Паги (Тымовский район) с поселком городского типа Ноглики (райцентр Ногликского района).

"Автомобильная дорога А-393 Южно-Сахалинск — Оха принята в федеральную собственность в 2021 году. Тогда с губернатором региона мы заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на приведение федеральной трассы в нормативное состояние. За этот период организован полный комплекс мероприятий для того, чтобы более 300 км автомобильной дороги были приведены в нормативное соответствие в кратчайшие сроки", — цитирует пресс-служба Новикова.

Он добавил, что основной задачей является ликвидация грунтовых разрывов на отрезках трассы А-393 общей протяженностью 202 км. Открытый накануне 32-километровый участок — один из первых, "где сегодня эта задача полностью решена". В текущем году планируется отремонтировать и асфальтировать около 60 км такого грунтового разрыва на севере острова (аналогичные работы ведутся на участке 730-756-й км), в 2023 году — 86 км, в 2024 году — оставшиеся грунтовые разрывы.

"Трасса Южно-Сахалинск — Оха является главной автомобильной артерией острова. Она связывает практически все районы с Южно-Сахалинском и двумя главными морскими портами области (порты "Холмск" и "Корсаков"). Основной объем грузов с юга на север идет именно по этой дороге. Она важна и для передвижения жителей области, гостей, туристов, связывая наш остров воедино. Два года назад мы добились передачи дороги Южно-Сахалинск — Оха в федеральную собственность, чтобы как можно быстрее завершить ее реконструкцию", — приводит пресс-служба слова Лимаренко.

Он отметил, что полностью заасфальтируют грунтовый участок автотрассы на севере острова между Охой (самый северный город Сахалина) и Ногликами до конца 2024 года.

Пресс-служба Росавтодора сообщает, что Федеральное дорожное агентство продолжит мероприятия по развитию федеральной трассы Южно-Сахалинск — Оха. В частности, планируется расширение с нынешних двух до четырех полос этой автотрассы на юге Сахалина. Уже ведутся проектно-изыскательские работы по трем таким участкам с 13-го по 32-й километр, где проезжую часть модернизируют и расширят в 2026-2028 годах.

Как сообщалось, реконструкция и асфальтирование автотрассы Южно-Сахалинск — Оха ведется уже более 20 лет, в замене асфальта нуждаются ранее заасфальтированные участки. В этой связи было принято решение о передаче ее в федеральную собственность. На реконструкцию и асфальтирование грунтовых участков из федерального бюджета собирались направить 24 млрд рублей.

Федеральная трасса А-393 Южно-Сахалинск — Оха протяженностью 834 км соединяет населенные пункты по восточному побережью острова Сахалин, проходя через города Южно-Сахалинск, Долинск, Макаров, Поронайск, Смирных, Тымовское, Ноглики и Оха, и является важнейшей транспортной артерией региона. На начало текущего года около 200 км этой автотрассы на севере острова имели грунтовое покрытие.