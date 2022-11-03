"Концепция получила одобрение губернатора. Он распорядился создать рабочую группу для оперативного решения всех вопросов развития новой курортной территории", — говорится в сообщении.

Концепция туркластера предполагает строительство на площади 53,4 га шести объектов с номерным фондом более 1 тыс. номеров, а также создание современной оздоровительной и развлекательной инфраструктуры.

Руководитель проектов департамента мастер-планирования и развития территорий АО "Корпорация "Туризм.РФ" Нэлли Левшова отметила, что срок окупаемости проекта — 13 лет.

По ее словам, планируется создать 1,9 тыс. рабочих мест.

По мнению экспертов, благодаря новому курорту турпоток в крае увеличится на 200 тысяч человек в год.

Ранее сообщалось, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал идею строительства радонопровода на курорте "Белокуриха горная" и поручил предпринять соответствующие меры поддержки.

Как ожидается, проект строительства нового туристического кластера реализуется до конца 2035 года.

Якорный инвестор строящегося курорта "Белокуриха Горная" — АО "Курорт Белокуриха" — намерен вложить в проект порядка 10 млрд рублей. Новая туристическая площадка расположена вблизи действующего города-курорта Белокуриха.