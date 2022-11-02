"Почти 60 мероприятий состоится в парках Московской области в честь Дня народного единства, который отмечается в России 4 ноября", — говорится в сообщении.

Так, посетителей парка Мира в Мытищах ждет концерт, гастрономическая площадка с дегустацией традиционных блюд, представление ростовых, кукол, выставка-показ национальных костюмов, выставка-продажа предметов народных промыслов, советы по составлению генеалогического древа.

В парке имени Олега Степанова в Серпухове состоятся кулинарный мастер-класс по приготовлению плова, выставка-показ "Костюмы народов мира", мастер-класс по изготовлению предметов народного промысла. Концерт и дегустация национальных блюд ждут гостей парка "Дулевский" в Орехово-Зуевском округе.

В парке "Покровский" Сергиево-Посадского округа пройдут мастер-классы по изготовлению народной куклы, столярному мастерству, концерт народного хора русской песни.

Жители Подмосковья, интересующиеся народными художественными промыслами, родословной и народными костюмами, могут посетить парк семейного отдыха в Дубне. Составить свою родословную также можно будет в парке им. И.Г. Воробьева в Луховицах.