Всеми видами транспорта — включая железнодорожный, автобусный, морской и внутренний водный, а также авиационный — в стране за 9 месяцев перевезено более 7 млрд пассажиров, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот по всем указанным видам также вырос на 2,3% и составил 335,7 млрд пасс-км.

Перевозки железнодорожным транспортом за январь-сентябрь 2022 г. выросли на 8,6%, до 856,2 млн человек. Их пассажирооборот подскочил на 17,6% и составил 96,8 млрд пасс-км. Вклад железнодорожных перевозок в общий пассажиропоток всех видов транспорта по итогам трех кварталов увеличилась до 12,2% с 11,5% годом ранее.

Авиаперевозки пассажиров за 9 месяцев сократились на 13,1%, до 72,6 млн пассажиров. Пассажирооборот снизился на 3,4%, до 173,4 млрд пасс-км. По итогам января-сентября на авиатранспорт пришлось 1,2% общего объема перевозок пассажиров по стране против 1% в том же периоде 2021 г.