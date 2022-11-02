В сентябре показатель составил 24,1 млрд пассажиро-километров: это почти на 14% меньше по отношению к сентябрю-2021 и на 13,5% — к августу-2022.

Пассажиропоток всех авиакомпаний за 9 месяцев составил 72,6 млн человек, следует из данных Росстата: это на 13% меньше, чем годом ранее. В частности, в сентябре перевезено 9,9 млн пассажиров (-19,5% г/г). За 10 месяцев этого года пассажиропоток составил 80 млн человек, сообщал ранее замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик: это на 15% меньше, чем год назад.

Росстат ссылается на данные Росавиации. Само отраслевое ведомство перестало публиковать ежемесячную статистику работы воздушного транспорта — в последний раз информация о перевозках раскрывалась за февраль.

По данным Росстата, пассажирооборот всех предприятий транспорта общего пользования (включая внутренний водный и морской) в январе-сентябре составил 335,7 млрд пассажиро-километров (+2,3% г/г), в том числе железнодорожного — 96,8 млрд (+17,3%), автомобильного — 65 млрд (-1,1%).