Пятидневный маршрут предлагает гостям республики ознакомиться с главными достопримечательностями региона — знаковыми историческими сооружениями и локациями, особенностями местного ландшафта и природы, а также с ярко выраженным национальным колоритом Карачаево-Черкесии.

Глава Минтуризма и курортов КЧР Расул Текеев отметил, что национальный туристский маршрут имеет особое значение для развития внутреннего и въездного туризма.

"Новый статус даст дополнительные возможности для его продвижения. Такие маршруты смогут участвовать в программах продвижения, которые федеральное отраслевое ведомство сформирует совместно с ведущими агрегаторами туруслуг и поисковыми системами", — приводит пресс-служба слова Текеева.

С начала 2022 года крупнейшие курорты Карачаево-Черкесии, включая Домбай, Архыз и туркомплекс "Медовые водопады", посетили 1 млн 511 тыс. человек, что почти на 15% превышает показатели турпотока за январь-август прошлого года.

Ожидается, что в 2022 году курорты Карачаево-Черкесии посетят почти 2 млн человек.