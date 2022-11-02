Глава Минтуризма и курортов КЧР Расул Текеев отметил, что национальный туристский маршрут имеет особое значение для развития внутреннего и въездного туризма.
"Новый статус даст дополнительные возможности для его продвижения. Такие маршруты смогут участвовать в программах продвижения, которые федеральное отраслевое ведомство сформирует совместно с ведущими агрегаторами туруслуг и поисковыми системами", — приводит пресс-служба слова Текеева.
С начала 2022 года крупнейшие курорты Карачаево-Черкесии, включая Домбай, Архыз и туркомплекс "Медовые водопады", посетили 1 млн 511 тыс. человек, что почти на 15% превышает показатели турпотока за январь-август прошлого года.
Ожидается, что в 2022 году курорты Карачаево-Черкесии посетят почти 2 млн человек.