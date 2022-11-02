Рейсы будут выполняться три раза в неделю: по средам, четвергам и субботам на воздушных судах Superjet 100 вместимостью до 103 пассажиров. Длительность перелета составит два часа.

"ИрАэро" стала третьей авиакомпанией, выполняющей полеты по маршруту Сочи-Стамбул, отмечается в сообщении. В столицу Турции из Сочи также летают авиакомпании "Россия" и "Азимут" в рамках зимней программы полетов.

"ИрАэро" базируется в Иркутске.

Аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". По итогам прошлого года пассажиропоток аэропорта превысил 11,1 млн пассажиров, став рекордным за всю историю его работы.

Аэропорт Сочи в настоящее время является единственной работающей в Краснодарском крае воздушной гаванью, а также южным мультимодальным транспортным хабом для жителей края и гостей региона. В России продолжают действовать ограничения на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, введенные с началом военной операции на Украине. Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.