«Правительством обеспечивается комплексный подход по строительству туристической инфраструктуры в субъектах России. Сейчас ведется работа по созданию мастер-плана всей страны. Он позволит спрогнозировать турпотоки, определить потребности каждого региона в номерном фонде, развитии транспортной, инженерной и иной инфраструктуры. До конца года документ должен быть представлен в Кабмин», — цитирует его пресс-служба.

Как отметил зампред правительства, отдельно разрабатываются межрегиональные схемы территориального планирования – «Дальний Восток», «Крым», «Большое Золотое Кольцо». Эти мастер-планы будут синхронизированы Минэкономразвития с действующими планами территориального планирования субъектов РФ.

«Результатом мастер-планирования также станет создание федеральных круглогодичных морских курортов. Напомню, по одному из них уже стартовала работа — это всероссийский семейный морской курорт «Новая Анапа» в Краснодарском крае. За счет его строительства протяженность благоустроенной черноморской пляжной линии увеличится почти на 20%, и он обеспечит нам дополнительно 15 тыс. номеров», — пояснил Чернышенко.

Он также напомнил, что по поручению президента о льготном кредитовании инвесторов уже отобрано в программу более 80 инвестпроектов для поддержки со стороны государства. Правительство сохраняет льготную процентную ставку на уровне 3-5%.

«Важнейшим направлением работы станет также развитие круизного туризма. К примеру, в Приволжском федеральном округе уже формируется национальный туристский маршрут «Великий Волжский путь». Это масштабный проект, который объединяет крупнейшие центры Приволжского федерального округа – Татарстан, Самарскую области, Чувашию, Марий Эл. Круг участников среди регионов ПФО будет расширяться. Реализация проекта даст импульс инвестиционному развитию городов вдоль реки Волги, а значит будут созданы дополнительные рабочие места и обеспечиваться рост экономики субъектов», — добавил Чернышенко.

Вице-премьер также отметил необходимость подготовки специалистов для отрасли туризма и гостеприимства. Для этого будет создан федеральный ресурсный центр подготовки кадров для индустрии. Его специалисты актуализируют существующие программы обучения специалистов. Он также станет центром по повышению квалификации преподавателей и площадкой для тиражирования лучших практик подготовки персонала.