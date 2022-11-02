Число самолетовылетов в прошлом месяце увеличилось на 14,9% и составило 1,804.

Наибольшая доля в общем пассажиропотоке по итогам октября приходится на авиакомпании "Победа", "Аэрофлот" и "Северный ветер".

Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут, а из международных — Стамбул, Дубай и Анталья.

Как сообщалось ранее, пассажиропоток аэропорта в 2021 году увеличился в 1,45 раза относительно 2020 года и на 35,7% относительно "доковидного" 2019 года и составил 2,03 млн человек.