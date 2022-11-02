"На набережной Новороссийска пройдет фестиваль "Хамса", который очень любят гости и жители города-героя. Последние два года из-за пандемии его не проводили. В этом году праздник планируется скромнее, чем раньше, но голодным после него точно никто не уйдет", — сказал собеседник агентства.

На Форумной площади с 3 по 6 ноября будут работать торговые модули, шатры и фермерские лавки, которые предложат гостям продукцию и готовые блюда черноморской кухни, морепродукты, живую рыбу.

"Свое эксклюзивное рыбное меню представят 20 ресторанов, будет работать устричный бар. Посетители смогут попробовать большую уху по-черноморски, паэлью из рапанов, форшмак, бутерброды с хамсой и др.", — добавили в пресс-службе.

На площади установят тематические фотозоны, а лучшие шеф-повара Краснодарского края проведут кулинарные мастер-классы.

Пять лет назад в Новороссийске установили памятник хамсе, так как именно эта рыбка помогла выжить жителям города в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное голодное время. После чего возникла идея проведения фестиваля хамсы или европейского анчоуса. Праздник привлекает в Новороссийск гурманов со всей страны и является примером событийного туризма.