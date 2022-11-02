Заказчиком работ выступает музей-заповедник "Петроглифы Канозера". Начальная (максимальная) цена контракта составляет 58,5 млн рублей, сообщается в материалах на сайте госзакупок. Заявки на участие в открытом конкурсе в открытой форме принимаются до 17 ноября. Определение поставщика запланировано на 21 ноября.

В техническом задании отмечается, что церковь Петра и Павла была спроектирована деревянной, но в формах каменной архитектуры 19 века с элементами классицизма. Здание состоит из притвора, трапезной, кафоликона, пятигранного алтаря. Позднее к зданию добавили прирубы, которые стали единым пространством с трапезной и кафоликоном. Однако в середине 20 века шатровое навершие с боковыми фронтонами, северный и южный прирубы, а также печи, и частично потолок трапезной разобрали и зашили досками. Сейчас площадь церкви составляет 241 кв.м.

Подрядчик должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия народов РФ. От него требуется выполнить фотофиксацию работ на трех стадиях: до начала работ, в процессе и после завершения.

Реставрация должна пройти на основании проектно-сметной документации, которую в 2021 году по контракту с музеем-заповедником "Петроглифы Канозера" за 5,7 млн рублей выполнило АО "Фирма "ПИК" (Санкт-Петербург). Всего предстоит выполнить работы по устройству свайного фундамента, реставрационно-восстановительные работы по фасадам, оконным и дверным проемам, интерьерам, по электромонтажному обеспечению и охранно-пожарной сигнализации.

Все работы должны быть завершены к 30 октября 2025 года.

В марте 2021 года министерство культуры Мурманской области присвоило церкви Петра и Павла статус памятника деревянного зодчества и распорядилось включить ее в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.

В энциклопедии "Кольский Север" говорится, что Петропавловская церковь известна с 1563 года, однако сгорела в 1853 году. Построенная на этом же месте новая церковь также погибла при пожаре в 1862 году. До настоящего времени сохранилась третья по счету церковь, построенная в 1864 году. С 1938 года церковь использовали в качестве склада. В 1998 году она вернула свое предназначение.

С 2004 года в церкви не проводились службы. В 2020 году из-за скопления снега и обветшания здания часть крыши старинной церкви обрушилась.

Варзуга — одно из самых ранних русских поселений на Кольском полуострове, поморы заселили эти места с 15 века. Село стоит на берегах одноименной реки. В настоящее время в Варзуге проживают около 600 человек.