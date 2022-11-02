Беспокойных птиц, которые кружили надо озером, заметил участковый уполномоченный отделения полиции в Чесменском районе. Приблизившись, полицейский обнаружил причину беспокойства — оказалось, что во льду сидит птица, которая уже не может пошевелиться, и ее сородичи пытались привлечь к ней внимание.

Для проведения спасательной операции участковый привлек сотрудников МЧС. Совместно они достали погибающего, уже сильно ослабленного пернатого и передали его под опеку директора учебно-полевого комплекса при Чесменском музее. Специалисты примут решение о дальнейшей судьбе птицы.