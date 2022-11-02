Рейсы в Москву (В Шереметьево и Внуково) ежедневно выполняют авиакомпания авиакомпании "Россия", "Аэрофлот", "Победа". В Санк-Петербург трижды в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям — летает авиакомпании "Победа". При этом в период новогодних праздников перевозчик намерен увеличить число рейсов до пяти в неделю.

В зимнем сезоне предусмотрены рейсы в два курортных города — Сочи и Минеральные воды. Так, в Сочи можно улететь с авиакомпанией Nordwind дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям, в Минеральные Воды — по понедельникам и четвергам

Кроме того дважды в неделю — в четверг и воскресенье — рейсы в Новосибирск выполняет авиакомпания S7, по воскресеньям в Екатеринбург летает Red Wings.

По данным пресс-службы, за десять месяцев 2022 года аэропорт перевёз 443,765 тыс. пассажиров. Традиционно самыми популярными авианаправлениями остаются Москва и Санкт-Петербург.