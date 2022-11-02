"Спрос на внутренний туризм растет по всем направлениям. Правительство стимулирует создание новой инфраструктуры. Но при этом мы поддерживаем тех, кто уже много лет работает на этом рынке. Эти меры, в том числе, должны влиять и на ценовую политику туристического бизнеса", — цитирует Решетникова пресс-служба.

Отмечается, что распоряжение о выделении средств подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, деньги будут направлены регионам в виде субсидий.

Данная мера направлена на сохранение рабочих мест в сфере туризма путем выплат субсидий на каждое рабочее место с привязкой к уровню минимального размера оплаты труда. Обязательным условием для получения субсидий является сохранение занятости на уровне 80% по состоянию на октябрь 2022 года.

"Регионы смогут выдать единовременную выплату 1,5 тысячам компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере туризма. Это около 70% всего бизнеса (в т.ч. крупного) из отрасли", — говорится в сообщении.

Правила предоставления субсидии регионам будут разработаны отдельно и внесены на рассмотрение правительства в ноябре.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал данное решение важным и своевременным, отмечает пресс-служба.

"Это самая востребованная мера государственной поддержки, которую правительство Крыма ранее обсуждало с представителями бизнеса.Люди должны понимать, что и в дальнейшем никто их не оставит без внимания в сложной ситуации", — приводятся в сообщении слова Аксенова.

Общая сумма поддержки определялась с учетом показателей развития туристического сектора в регионах, а также двух минимальных размеров оплаты труда в 2022 году.