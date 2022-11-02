"В ночные часы планируется закрытие пути на участке от ст. Марк до ст. Лобня. Эти изменения необходимы для реализации ТПУ "Лианозово" и пройдут в ночные часы — во время наименьшего пассажиропотока", — говорится в сообщении.

Пресс-служба МЖД информирует пассажиров об изменении в расписании в ночные часы поездов в периоды 4-5, 5-6, 11-12, 18-19 ноября.

Также будет скорректировано расписание некоторых рейсов поездов "Аэроэкспресс" в Шереметьево.

"Время начала и окончания работ изменено — сокращено время движения на Москву: последние поезда поедут до 00:20. Также в ночь с пятницы на субботу с 23:30 до 00:30 нет движения поездов из Москвы, последние поезда поедут с 00:30 до 01:30", — заявили в департаменте.