Перелеты будут выполняться с 6 ноября еженедельно, по воскресеньям, на самолетах Superjet 100, вмещающих до 100 пассажиров.

Длительность перелета составит 4 часа 35 минут.

"ИрАэро" базируется в Иркутске, ее парк сформирован из самолетов Superjet 100, A319, Bombardier CRJ-200, а также Ан-24 и Ан-26.

Аэропорт Уфы имеет две взлетно-посадочные полосы. Аэровокзальный комплекс состоит из двух терминалов: внутренних авиалиний с пропускной способностью 1,2 тыс. человек в час и международных авиалиний на 800 человек в час. Владельцем 100% акций является Башкирия.