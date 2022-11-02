"Как сообщил председатель комитета по охране и использованию объектов культурного наследия Северной Осетии Ацамаз Галуев, на охрану в республике поставлены 411 объектов культурного наследия федерального значения, 238 объектов регионального значения и 1 тыс. 311 выявленных", — говорится в сообщении.

При этом по поручению главы республики Сергея Меняйло разработан план мероприятий по оформлению права муниципальной собственности на объекты культурного наследия, которые должны быть поставлены на кадастровый учет вместе с используемыми земельными участками.

Это даст возможность включать такие объекты в различные государственные программы на проведение работ по их сохранению.

В свою очередь председатель правительства Северной Осетии Борис Джанаев подчеркнул, что главы муниципалитетов должны принять исчерпывающие меры по исполнению поручения руководителя республики.

"Северная Осетия имеет богатое культурное наследие с уникальными архитектурными, историческими памятниками. В последние годы мы видим активное развитие внутреннего туризма, растет интерес к нашему этнокультурному наследию. Перед органами власти республики стоит задача сохранить его, и в этом вопросе на первый план выходит работа по соблюдению законодательства", — приводятся в сообщении слова Джанаева.

Он также поручил принять меры по недопущению выделения земельных участков в границах объектов культурного наследия и усилить взаимодействие с правоохранительными органами по выявлению фактов нарушения. Помимо этого планируется включить памятники культуры в туристические и экскурсионные маршруты.