При этом по поручению главы республики Сергея Меняйло разработан план мероприятий по оформлению права муниципальной собственности на объекты культурного наследия, которые должны быть поставлены на кадастровый учет вместе с используемыми земельными участками.
Это даст возможность включать такие объекты в различные государственные программы на проведение работ по их сохранению.
В свою очередь председатель правительства Северной Осетии Борис Джанаев подчеркнул, что главы муниципалитетов должны принять исчерпывающие меры по исполнению поручения руководителя республики.
"Северная Осетия имеет богатое культурное наследие с уникальными архитектурными, историческими памятниками. В последние годы мы видим активное развитие внутреннего туризма, растет интерес к нашему этнокультурному наследию. Перед органами власти республики стоит задача сохранить его, и в этом вопросе на первый план выходит работа по соблюдению законодательства", — приводятся в сообщении слова Джанаева.
Он также поручил принять меры по недопущению выделения земельных участков в границах объектов культурного наследия и усилить взаимодействие с правоохранительными органами по выявлению фактов нарушения. Помимо этого планируется включить памятники культуры в туристические и экскурсионные маршруты.