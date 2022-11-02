"В городах и районах Кубани в новогоднюю ночь и также во время январских праздников не планируют проводить масштабные развлекательные мероприятия. Это касается праздничных концертов и фестивалей, больших театрализованных представлений, запуска фейерверков", — говорится в сообщении.

Искусственные ели, которые устанавливают на площадях, в парках и скверах, перед торгово-развлекательными центрами, также рекомендовали нарядить имеющимися в наличии декоративными украшениями.

При этом в обычном режиме будут работать традиционные елочные базары. Для юных жителей Кубани проведут новогодние программы и традиционные "детские ёлки".