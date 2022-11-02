Инцидент произошел около 15:30 (10:30 мск). По предварительным данным, в результате авиасобытия воздушное судно, на борту которого находились 83 пассажира и шесть членов экипажа, не повреждено. Жертв и пострадавших нет.
Проверка проводится по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
В настоящее время проводится осмотр места происшествия, самолета, опрашиваются экипаж, пассажиры и другие лица.
В пресс-службе "Уральские авиалинии" "Интерфаксу" подтвердили данную информацию.
"Произошло разрушение пневматиков. Проводится расследование. Пострадавших нет", — сообщил представитель авиакомпании.
Ранее сообщалось о проведении транспортной прокуратурой по факту произошедшего проверки соблюдения норм безопасности полетов.