"При посадке на взлетно-посадочную полосу аэродромного комплекса АО "Международный аэропорт Иркутск" у воздушного судна Airbus А-320-200 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявшего пассажирский рейс по маршруту Душанбе — Иркутск, произошло повреждение четырех пневматиков основных стоек шасси воздушного судна", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел около 15:30 (10:30 мск). По предварительным данным, в результате авиасобытия воздушное судно, на борту которого находились 83 пассажира и шесть членов экипажа, не повреждено. Жертв и пострадавших нет.

Проверка проводится по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, самолета, опрашиваются экипаж, пассажиры и другие лица.

В пресс-службе "Уральские авиалинии" "Интерфаксу" подтвердили данную информацию.

"Произошло разрушение пневматиков. Проводится расследование. Пострадавших нет", — сообщил представитель авиакомпании.

Ранее сообщалось о проведении транспортной прокуратурой по факту произошедшего проверки соблюдения норм безопасности полетов.