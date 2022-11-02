"Аэропорт закрыт. Всех отправляют на запасной", — сказал собеседник агентства.

По его словам, воздушные суда направляют на запасные аэродромы в Братск, Улан-Удэ, Читу. Их количество он не уточнил.

Самолет с поврежденным шасси сейчас убирают с взлетно-посадочной полосы. "Уберут самолет, аэропорт откроется", — отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, в среду около 15:30 (10:30 мск) при посадке в аэропорту Иркутска у самолета Airbus А-320-200 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевшего из Душанбе в Иркутск, повредило четыре пневматика основных стоек шасси.

По предварительным данным, воздушное судно, на борту которого находились 83 пассажира и шесть членов экипажа, не повреждено. Жертв и пострадавших нет.

Органы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР и Восточно-Сибиркой транспортной прокуратуры проводят проверки по факту произошедшего.