"Сегодня активно идет строительство трассы М-12, которая свяжет западную и восточную части страны. К настоящему времени уже открыт участок протяженностью 49 км, а в начале декабря будет открыт еще одна часть трассы длинной 57 км", — сказал Хуснуллин, выступая в Совете Федерации.

Он сообщил, что к открытию готовится участок в Владимирской области с обходом областной столицы.

"Несмотря ни на что, строительство трассы М-12 ведется с опережением сроков. Это очень важно — транспортная инфраструктура имеет большое значение для развития регионов и для создания новых точек роста в регионах", — подчеркнул Хуснуллин.

Протяженность автодороги М-12 составит более 800 км. С участием президента РФ Владимира Путина 8 сентября 2022 года на первом пусковом комплексе нулевого этапа М-12 в Московской области было открыто движение по 22,5 км трассы от Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) до федеральной дороги А-108 (Московское большое кольцо).

Первый этап трассы М-12 пройдёт по территории Московской и Владимирской областей: от пересечения с А-108 до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 "Волга".