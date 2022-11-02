"Законсервированы питьевые фонтаны возле Славяновского и Смирновского источников, системы которых при низкой температуре использовать запрещено. Весной 2023 года бюветы откроются вновь", — говорится в сообщении.

Архитектурный ансамбль в районе Славяновского источника включает в себя бюветы и "храмы воздуха", построенные в 50-х годах прошлого века.

"В 2020 году по поручению губернатора региона Владимира Владимирова мы восстановили историю и вернули функционал заброшенной территории. На протяжении двух лет, как и фонтаны, мы консервируем наши летние бюветы, чтобы к следующему высокому сезону открыть вновь для посещения жителей и гостей города-курорта", — приводятся в сообщении слова главы Железноводска Евгения Бакулина.