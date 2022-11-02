"Через пункты пропуска, находящиеся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, (в январе-сентябре 2022 года — ИФ) въехали около 511 тыс. иностранных граждан, что на 30,3% больше, чем за январь-сентябрь 2021 года", — говорится в ответе ведомства на запрос агентства.

За девять месяцев прошлого года в регион прибыли порядка 392 тыс. иностранцев.

По данным МВД, в 2022 году при пересечении границы в Петербурге и Ленинградской области 213,7 тыс. приезжих объяснили въезд в РФ частной целью (за январь-сентябрь 2021 года с такой целью въехали около 100 тыс. иностранцев).

Около 147,5 тыс. человек приехали в Россию по работе (в 2021 году о работе заявили 159,1 тыс. прибывших в РФ), 42,1 тыс. человек — в связи со служебной необходимостью (в 2021 году такую цель указали почти 31,7 тыс. иностранцев), около 13,9 тыс. человек — для учебы (в 2021 году зафиксировано 10,2 тыс. студентов из других стран) и порядка 10,2 тыс. человек — с коммерческой целью (в 2021 году с таким намерением въехали около 8 тыс. иностранцев).

В качестве туристов в пунктах пропуска в Петербурге и Ленинградской области за девять месяцев текущего года отметились свыше 62,3 тыс. граждан стран зарубежья (в аналогичный период прошлого года было зафиксировано около 48 тыс. туристов). Транзитом через регион проследовали 21,3 тыс. иностранцев (в 2021 году таких людей было свыше 35 тыс.).

Выехали из России через пункты пропуска в Петербурге и Ленинградской области за прошедший период 2022 года около 519,3 тыс. граждан других стран, что на 213,4 тыс. больше, чем в аналогичный промежуток времени годом ранее, следует из ответа главка.

Там добавили, что за девять месяцев 2022 года полицейские Петербурга и Ленинградской области составили 7,3 тыс. протоколов по статье 18.8 КоАП РФ в отношении нарушителей правил въезда в РФ и режима пребывания (проживания) в стране. Это меньше, чем за такой же период 2021 года, когда было составлено около 8,5 тыс. подобных протоколов.

В отношении иностранных граждан, незаконно работающих в России, в январе-сентябре 2022 года в регионе составили 617 протоколов по статье 18.10 КоАП РФ. Это также меньше прошлогодних показателей: тогда составили свыше 1,6 тыс. протоколов по названной статье.