"В Москве одна из самых насыщенных культурных программ в мире реализуется. Если вы задаете вопрос о формате, о корректировке с учетом сегодняшнего дня, и ставите вопрос по Новому году, то на сегодня формат проведения Нового года еще не определен. Безусловно, будут внесены коррективы с учетом сегодняшнего момента", — сказала она на пленарном заседании Мосгордумы в среду во время обсуждения столичного бюджета.

Так она ответила на вопрос о выделении средств на фестивали во время проведения специальной военной операции.

"Как только будет определена концепция, она будет незамедлительно размещена на городском сайте", — уточнила Зяббарова.