"С 4 по 8 ноября не будет движения поездов на участке между станциями "Октябрьская" и "Новые Черёмушки" в связи с прокладкой тоннеля будущей Троицкой линии метро", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на время закрытия участка метро будут запущены компенсационные автобусы, которые будут ходить с 5:30 утра до 2 часов ночи с остановками: Шаболовская, Ленинский проспект, Улица Вавилова, Академическая, Профсоюзная. Также будут запущены 130 автобусов особо большого класса, их интервал в часы пик — меньше минуты.

Кроме того, департамент предлагает альтернативные маршруты: БКЛ, МЦК "Площадь Гагарина", Серпуховско-Тимирязевскую линию с пересадкой через Бутовскую, Сокольническую линию, бесплатные трамваи 14 и 26 и другой наземный транспорт.