"В этот раз устранили повреждения на трех металлических предметах из экспозиции: серебряном стаканчике, серебряной плакетке и конфетнице. Музейные реставраторы убрали значительные загрязнения, темные пятна окислов, провели консервацию. После нескольких месяцев работы предметам снова был возвращен экспозиционный вид", — отмечается в сообщении.

В музее подчеркнули, что два из трех предметов — мемориальные вещи. Так, серебряный дорожный стаканчик с инициалами "Н.А.Р.К" 1885 года передан в фонды музея Натальей Токмачёвой — правнучкой композитора по линии младшей дочери Надежды Штейнберг. Вещь бережно хранилась в семье Надежды и в музей была передана лишь в июне 1989 года.

"Второй предмет — плакетка или точнее изящная серебряная визитка прямоугольной формы, с загнутым краем и надписью "Алина Андреевна Ястребцева. Память 9 мая 1895 года", а на обороте — нотный стан со скрипичным ключом и нотами нескольких тактов. И именно с этим предметом связана интересная история. Алина Андреевна была матерью Василия Васильевича Ястребцева, первого корреспондента и биографа композитора. Ястребцев оставил огромное количество дневниковых записей, опубликованных уже после событий 1917 года. Одна из записей относится к 9 мая 1895 года — дню именин Николая Андреевича: "Сегодня... дважды был у Римских-Корсаковых. Когда я явился днём с поздравлением от себя и от имени моей матери, посылавшей ему корзину цветов с серебряною визитной карточкой...я застал всех в столовой", — рассказали в музее.

В результате реставрации проявись дата и имена, которые вывели музейщиков на личность Василия Ястребцева. "На основе его записей еще раз подтвердилась информация о том, что плакетка была подарена именно в памятный для Николая Андреевича Римского-Корсакова день", — сообщили в музее.

Долгое время эта визитная карточка Алины Андреевны хранилась в семье сына Римского-Корсакова — Владимира и передана в фонды музея Татьяной Владимировной, внучкой композитора в 1994 году.

Ранее в Псковском музее-заповеднике закончили реставрацию клавира оперы Николая Римского-Корсакова "Золотой петушок", также спасенного из пожара.

После реставрационных работ все предметы были переданы на хранение в музей-усадьбу Римского-Корсакова.

Как сообщалось, 2 июля в музее-усадьбе композитора Римского-Корсакова в деревне Любенск произошел пожар. Предполагается, что возгорание началось из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня. В результате сгорели 1 082 экспоната, 20% из них можно восстановить, это ноты, пластинки, книги. Как отмечала Мельникова, самая большая потеря для музея — семь элементов мемориальной мебели, которые принадлежали семье Римского-Корсакова. Мебель планируют восстановить по сохранившимся фотографиям и документам.

Работы по восстановлению усадьбы планируется начать в 2024 году.