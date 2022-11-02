"Одна из целей — проверка состояния экосистемы заповедника перед заселением сюда леопардов в рамках программы реинтродукции", — говорится в сообщении.

Ученые обследовали дальневосточных лесных котов, барсуков, колонок и многих других. Особое внимание уделили животным, которые могут входить в рацион амурских тигров и дальневосточных леопардов. Всех их ловили с помощью контейнеров с приманкой, потом взвешивали, измеряли, брали кровь и мазки на анализ, и после этого отпускали.

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории поведения и поведенческой экологии млекопитающих ИПЭЭ А.Н. Северцова РАН Мария Ерофеева рассказала, что все обследованные животные находятся в хорошем состоянии. Скрытые заболевания и другие подробности планируют выявить в лаборатории в Москве.

"Важно знать, какие болезни циркулируют в дикой среде, с чем могут столкнуться краснокнижные большие кошки", — добавила Ерофеева.

Такие же исследования сейчас проходят и в национальном парке "Земля леопарда", где находится ядро популяции дальневосточного леопарда.

Как сообщалось, российские ученые разработают программу по заселению краснокнижными дальневосточными леопардами новых территорий. Соглашение о совместном сохранении редкого хищника заключили Институт проблем экологии и эволюции А.Н.Северцова РАН, ФГБУ "Земля леопарда" и АНО "Дальневосточные леопарды".

Гендиректор АНО "Дальневосточные леопарды" Елена Гангало добавила, что в 2023 году первым в Уссурийском заповеднике планируется выпустить детеныша леопарда, недавно спасенного в Приморье, а работа по подготовке транслокации краснокнижной кошки начнется 1 января 2023 года.

Дальневосточный леопард — самая редкая из крупных хищных кошек на планете, вид занесен в Красную книгу. Эти животные обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией.