По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 03:30 мск в среду, находился примерно в 12 км юго-западнее Междуреченска.

Интенсивность сотрясений в эпицентре — 4,9 балла по шкале MSK-64.

По данным Алтае-Саянского филиала, землетрясения в Кузбассе в основном связаны с интенсивными горными работами: выемка и перемещение больших объемов породы приводит к перераспределению напряжений в земной коре. Как правило, очаги таких землетрясений находятся на небольшой глубине.