"Шлейф протянулся в северо-восточном направлении на расстояние более 5 км от вулкана. В городе Северо-Курильске (о. Парамушир) пеплопад не наблюдался", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, запах сероводорода в городе не ощущался, угрозы для населения нет.

Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в 7 км в северной части хребта Вернадского северо-западнее Северо-Курильска. Он представляет собой сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. До этого вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

По мнению ученых, лавовое извержение Эбеко маловероятно, так как этот вулкан относится к древним затухающим вулканам. Специалисты предупреждают об опасности полетов вблизи Эбеко.