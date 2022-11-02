«С учетом активных прибытий россиян в Турцию в октябре, продления полетных программ туроператоров и постановки новых рейсов в Стамбул на зимний период турпоток из РФ по итогам 2022 года может составить 4,8-4,9 млн прибытий. При определенных условиях возможно достижение и планки в 5 млн», — отмечают в АТОР.

По данным ассоциации, это на 4-6% больше, чем в 2021 году, но на треть меньше, чем в рекордном 2019 году.

Ранее туроператоры предполагали, что число российских прибытий в Турцию за 2022 составит около 4 млн.

В АТОР добавили, что турецкие власти также пересмотрели прогноз по итогам 2022 года.

«Изначально власти страны рассчитывали на 42 миллиона туристов и доход в размере 34,5 миллиарда долларов по итогам года. Однако в конце октября эти оценки были пересмотрены, и сейчас, как заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, в Турции по итогам года ждут 50 миллионов туристов и 44 миллиарда долларов дохода от них», — сообщает ассоциация.