"Рабочую поездку в Оху начал с участия в торжественном открытии новой взлетно-посадочной полосы местного аэропорта. Много лет она находилась в неудовлетворительном состоянии. Чтобы обеспечить безопасность полетов, была проведена масштабная реконструкция аэродрома. Теперь он отвечает всем необходимым требованиям", — написал глава региона в своем в телеграм-канале.

Он напомнил, что работы с полной заменой основания ВПП привели бы к закрытию аэропорта минимум на три года. Поэтому было решено использовать специальные плиты из бетона высокой прочности, что "дало возможность не прерывать полеты на внутриобластных и межрегиональных направлениях", отметил Лимаренко.

Как сообщалось, в апреле 2019 года конкурс на реконструкцию аэродрома выиграло АО "Труд" (Иркутск, входит в одноименную группу) за 2 млрд 883,96 млн рублей. К работам компания приступила летом этого же года.

Реконструкция проходила в два этапа. Первый этап включал в себя строительство новой ВПП длиной 1,6 км (она длиннее старой на 300 м), рулежной дорожки, патрульной дороги, второй — реконструкцию перрона, устройство площадки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью и другие работы. Для новой ВПП потребовалось более 8 тыс. железобетонных плит.

Согласно контракту, компания также должна была построить в аэропорту очистные сооружения, модульную газовую котельную, аварийно-спасательную станцию, объекты энергетики.

Взлетно-посадочная полоса Охинского аэропорта была построена в 1975 году и давно нуждалась в ремонте. Срок действия свидетельства о государственной регистрации и годности аэродрома истекал в 2020 году. Аэропорт принимает самолеты типов Ан-2, Ан-24, Ан-26, Ан-28, Ан-38, Ан-140, Л-410, F-900, Як-40, DHC-8 (100/200/300/400), все типы вертолетов.

Оха — поселок городского типа, расположенный в северной части острова Сахалин, является промышленным центром нефтяной и газовой промышленности Сахалинской области. Через аэропорт Оха осуществляется авиасообщение с Хабаровском и Южно-Сахалинском.

Аэропорт "Оха" — филиал АО "Аэропорт Южно-Сахалинск", которое принадлежит Минимущества Сахалинской области.