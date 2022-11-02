"В Московском зоопарке появились на свет детеныши тайпанов Маккоя. Это самые ядовитые сухопутные змеи на Земле. Их яд примерно в 180 раз сильнее яда кобры. Родина тайпанов Маккоя — центральная часть Австралии. Этот вид занесен в Международную Красную книгу", — говорится в сообщении.

В коллекции Московского зоопарка находятся несколько особей тайпанов Маккоя.

"В коллекции представлены три особи: один самец и две самки. Недавно семейство пополнилось четырьмя детенышами", — приводятся слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой на сайте мэра Москвы.

Тайпаны проживают в столичном зоопарке в павильоне "Террариум", но на данный момент посетители не смогут их увидеть.

"Пустынные тайпаны скрытны, поэтому они живут у нас во внутренних помещениях павильона "Террариум". Посетители пока не могут их увидеть. Сейчас готовится к открытию выставка "Ядовитые змеи мира", там тайпаны будут представлены публике, но при желании они смогут удалиться в укрытия", — уточнила Акулова.

Особенностью данных змей является их способность менять свой цвет в зависимости от времени года.

"Это единственные змеи на континенте, которые меняют цвет в зависимости от сезона. Зимой они темно-коричневые (головы вообще могут почернеть), а по весне светлеют до соломенного. Спина тайпанов украшена рисунком из темных чешуек. Взрослая особь достигает двух метров в длину", — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что тайпаны Маккоя — самые ядовитые сухопутные змеи в мире, их нельзя назвать крайне агрессивными. "В среднем от одного тайпана Маккоя можно получить 44 миллиграмма яда. Этой дозы достаточно, чтобы убить 250 тысяч мышей (основная пища этих змей). Для укушенного человека смерть наступает в течение 45 минут, если не ввести антидот. Впрочем, эта змея не особо агрессивна. Она укрывается в норах под землей, предпочитая не сталкиваться с людьми. Все задокументированные случаи укусов были следствием неосторожного обращения со змеей. Продолжительность жизни внутриматериковых тайпанов в неволе составляет до 15-20 лет", — отмечается в сообщении.