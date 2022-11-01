В частности, 4 ноября в рамках Всероссийской акции "Ночь искусств" в областной детской библиотеке состоится Праздник ремесел, принять участие в котором смогут и дети, и взрослые.

Гости праздника смогут совершить увлекательное путешествие по центрам народных промыслов, узнать секреты мастеров из Тулы и Палеха, Сергиева Посада и в города Мышкина, Скопина и Донбасса. Для детей пройдут мастер-классы, старинные игры и забавы.

"Участники смогут смастерить оберег и народную игрушку, выведать секреты художественной росписи и лоскутного мастерства, присоединиться к сказочно-игровому марафону "В лабиринтах Медной горы", отгадать загадки русской избы", — говорится в сообщении.

Также в День народного единства в Рязанском музее путешественников будет организована культурная программа "Отечеству на пользу", а в Музейно-выставочном центре "Фотодом" состоится обзорная экскурсия по выставке "Мост".

В Муниципальном культурном центре откроется выставка советских фотохудожников "Под одним небом". Кроме того, желающие смогут принять участие в мастер-классе по народным танцам и посмотреть концертную программу.

Концерт "Единством мы сильны" также пройдет во Дворце культуры "Приокский".