"В этом году мы выступили с инициативой и решили объединить культурные институции нашего города и провести совместную акцию. 4 ноября, в День народного единства, мы проведем "Ночь культурного единства", — сказала Вяткина.

Она поблагодарила коллег за то, что они откликнулись на этот призыв.

По ее словам, 4 ноября, начиная с 20.00 и до 23.00, ведущие музеи города, Национального музея Татарстана и его филиалов совместно с театрами будут проводить различные мероприятия на своих площадках. Вход на них и проезд на автобусе, который будет отправляться от Национального музея республики, в эту ночь будет бесплатным. Во время поездки в автобусе организована аудиоэкскурсия. За один вечер можно будет посетить любые из 59 мероприятий — выставки, дефиле от театра мод, экскурсии, чтения стихов, мастер-классы, квесты, викторины, концерты и многое другое.

Казанская "Ночь культурного единства" пройдет в рамках всероссийской акции "Ночь искусств".