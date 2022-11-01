"Правительству Российской Федерации в рамках совершенствования земельных и имущественных отношений в целях развития туризма рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих возможность использования земель сельскохозяйственного назначения в туристических целях по согласованию с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти", — говорится в документе, размещенном на сайте Кремля.

Также президент поручил обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, "предусматривающих наделение акционерного общества "Корпорация Туризм.РФ" в качестве агента Российской Федерации полномочиями по распоряжению земельными участками и объектами недвижимости, находящимися в федеральной собственности, для создания объектов туристской индустрии и обеспечивающей инфраструктуры, определив порядок осуществления таких полномочий".

Срок исполнения поручений — до 1 мая 2023 года.